Rio - Vandrey Pereira, ex-repórter do "RJTV", virou corretor de imóveis nos Estados Unidos. O jornalista, que começou na Globo em 2005, pediu demissão da emissora em 2017 e se mudou para Orlando com a família.

Nesta terça-feira, ele contou no Twitter que está trabalhando como corretor de imóveis. "Caprichei no Photoshop, amigos, novos caminhos à vista. Quando buscarem a casa dos sonhos em Orlando, aluguel, moradia ou investimento, falem comigo. Jornalista sempre e também corretor de imóveis licenciado na Flórida", escreveu o ex-repórter no Twitter.

Além de ser corretor de imóveis, Vandrey também tem um canal no YouTube onde dá dicas para brasileiros que querem morar nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida.