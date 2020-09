Carioca comanda novo quadro humorístico em A Fazenda

Estreia, no dia 8, a 12ª edição do reality show 'A Fazenda'. O programa, que conta com a apresentação de Marcos Mion, tem mantido os 20 participantes da temporada pré-isolados desde o fim de agosto. Em 'A Fazenda 12', estreia um novo um quadro humorístico. Nomeada de 'Sofazenda', a ideia é que Márvio Lucio dos Santos, conhecido como Carioca, interaja com o público.

O cenário do quadro será uma sala de TV, para que o espectador se sinta parte do espetáculo. De acordo com Carioca, sua participação ajuda a rechear o programa com mais momentos de risadas.

"O programa já é engraçado por si só, agora com um quadro que pode brincar com o próprio reality é sensacional, muito divertido. Estou muito empolgado com esse convite e missão", celebra o humorista. A expectativa de Carioca é ser a "casa" do público dentro da fazenda.

Conexão com o público

"Eu vou estar sempre do lado do público, me divertindo com eles, dando voz e fazendo as coisas que só o humor pode transformar. A ideia é essa, o humor é libertador, consegue dizer coisas que às vezes outras pessoas não conseguem", completa.

Assim como em outros programas da emissora, como o 'Top Chef Brasil', a RecordTV adotou, de acordo com Carioca, protocolos sanitários para as gravações. O humorista diz confiar em tudo que é feito. "A preocupação é grande e o cuidado também. O importante é trabalhar, mas com cuidado, seguindo as precauções, as recomendações", afirma.

'BBB' como exemplo

Carioca ganhou força no humor brasileiro ao compor o elenco fixo do programa 'Pânico na TV', na RedeTV. Ao longo dos anos, viu a forma de fazer rir na televisão mudar e tentou se adaptar. Em 2020, admirou o amigo Rafael Portugal realizar o 'CAT BBB', quadro humorístico do 'Big Brother' que fazia piada dos confinados. Agora, em 'Sofazenda', Carioca quer que novos caminhos para o humor continuem a surgir.

"Eu acho o Rafael Portugal um cara fantástico e é sempre bom o humor participar mais das programações das TVs, das séries, da arte em si. O brasileiro ama o humor, é bem humorado. Fico feliz com o convite da Record e por saber que vou ter essa missão para cumprir dentro de 'A Fazenda 12'. Feliz pelo Portugal também, que é um querido amigo, que fez um trabalho maravilhoso. É o humor abrindo portas sempre", fala.

Interação aos domingos

Além deste novo projeto no reality, Carioca apresenta um bloco de interação com os espectadores da RecordTV no 'Domingo Espetacular'. Lá, ele lê comentários feitos pelo público nas redes sociais. A interação com os fãs, já existente no programa dominical, deve ajudar o humorista na aventura inédita em 'A Fazenda 12'.

"O importante é que o público esteja interagindo, falando o que tem que falar, tanto para o bom quanto para o ruim. Eu me divirto com todos. Eu não pego pilha, até por trabalhar com humor, então eu morro de dar risada por quem fala mal ou bem. Falem de mim. Esse ditado é sempre válido", brinca Carioca.