'A Força do Querer' estreia ainda este mês

O sucesso de Bibi e Rubinho volta ainda este mês às telas da Globo. Substituta de 'Fina Estampa' na faixa das 9, 'A Força do Querer' estreia, em edição especial, no dia 21 de setembro. Exibida em 2017, a trama de Gloria Perez apresenta Juliana Paes e Paolla Oliveira na dobradinha de protagonistas que voltou a dar certo em 'A Dona do Pedaço'. Em 'A Força do Querer', no entanto, as artistas estavam de lados bem opostos.

Por um lado, Juliana Paes é Bibi, uma mulher que acredita na paixão, na adrenalina, na intensidade que hipnotiza e faz com que a pessoa amada seja objeto de todo o desejo e atenção. No começo da história, ela está noiva de Caio (Rodrigo Lombardi), que conheceu na faculdade de Direito. A futura advogada desiste do relacionamento com Caio e aposta em uma vida com Rubinho (Emílio Dantas), um estudante de química que trabalha como garçom.

Do outro lado, Paolla Oliveira é Jeiza, uma policial linha dura e cheia de garra. Ama o trabalho no Batalhão de Ações com Cães e também sonha se tornar lutadora de MMA. Jeiza quer conquistar os ringues e mostrar que mulher pode fazer o que quiser. Jeiza não aceita domínio de namorado algum, principalmente quando envolve sua profissão. E não gosta que a defendam de situações difíceis, como uma cantada mais atrevida, por exemplo. É ela quem sempre dá as cartas nas suas relações, e não é diferente quando ela conhece Zeca (Marco Pigossi). Aos poucos, Jeiza e Zeca se aproximam e ficam amigos. Da amizade, surge uma grande paixão. Paixão que será sempre marcada pelo temperamento forte dos dois e pelo sentimento de Zeca por Ritinha (Isis Valverde), uma jovem que vive em Parazinho e sonha em conhecer a cidade do Rio de Janeiro.