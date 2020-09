Benfeitoria lança hoje série de lives

Rio - A Benfeitoria, uma das maiores plataformas de financiamento coletivo do país, vai fazer a partir dessa quinta, dia 03 de setembro, uma série de lives unindo os projetos Bossa Nossa, canal dedicado aos produtores culturais e artistas do Rio de Janeiro, e o CRIA, um manifesto sobre a potência do financiamento coletivo como resistência. O primeiro tema é Economia Criativa, com as convidadas Manuela Hollós, criadora de conteúdo da página When in Rio, que faz a agenda cultural da cidade há 4 anos com foco na cena alternativa e reúne mais de 22 mil seguidores, e da idealizadora do Favela Orgânica, Regina Tchelly, que criou um projeto pioneiro nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro, com o objetivo de modificar a relação das pessoas com os alimentos, evitar o desperdício, cuidar do ambiente e mostrar que é possível acabar com a fome. As lives acontecem no Instagram da Benfeitoria (@benfeitores), toda quinta, às 19h.