"Estou muito ansioso por essa experiência", diz Xamã sobre show em drive-in

Rio - O fim de semana tem opção de diversão fora de casa. Para os que querem ir à rua, os drive-ins promovem entretenimento com segurança. No sábado, o rapper Xamã faz apresentação, às 21h, no Go Dream, na Barra da Tijuca. Sucesso com os mais jovens, o cantor comemora a oportunidade de se apresentar para um público mesmo que em meio à pandemia. "É muito da hora! É a primeira vez que eu vou estar fazendo um show completo meu em drive-in. Vou fazer esse show e vou voltar a tocar com a minha equipe de novo. Estou muito ansioso por essa experiência", conta o jovem de 29 anos, que enfrentou a chegada da pandemia bem no auge da carreira.



"Aos poucos a gente vem se adaptando à velocidade que o mundo está rodando. Foi bem difícil no início da quarentena, tivemos que nos adaptar e eu trouxe um home estúdio para minha casa. Construímos as músicas aqui e como passamos a viver mais em casa, passamos a mudar a forma de escrever, a forma de expressar e, agora com esse momento do drive-in, vamos poder mostrar no palco o que aprendemos em casa", destaca Xamã, que aproveita para exaltar o papel da cultura em tempos de crise.



"A arte está aí pra descansar a nossa mente, para fazer a gente entender que existem outras possibilidades, novos amores e novas fases em nossas vidas, tá ligado? A arte ensina a gente a viver. A arte em si funciona como forma de reconstrução", defende.





Programação completa



04/09 - Sexta-feira



17h00: Sessão Telecine: Mamma Mia!



Legendado



Ingresso: R$ 81



21h: Xamã no Budweiser Stage



Show



Ingresso: R$ 205



05/09 - Sábado



14h00: Sessão Gloob DUPLA: D.P.A - A Marca da Maldade + Miraculous



Dublado



Ingresso: R$ 61



17h - Sessão Premiere: Flamengo X Fortaleza



Ingresso: R$ 81



06/09 - Domingo



17h – Sessão Telecine – Yesterday



Legendado



R$ 81



21h30 - Sessão Globoplay – Cinquenta Tons de Cinza



Dublado



Ingresso: R$ 81