Adnet faz graça e posa com mulher grávida

Rio - O humorista Marcelo Adnet e a esposa, Patrícia Cardoso, publicaram uma foto na tarde de sábado exibindo a gravidez da atriz . A estudante de engenharia química exibiu a barriga e o humorista a imitou a pose. "Nós três", escreveu a jovem.

Adnet e Patrícia Cardoso esperam a primeira filha. "Só sei que a cada dia que passa te amamos mais, minha filha", escreveu Patrícia ao divulgar a gravidez em uma rede social.



O casal está junto desde maio de 2017. Patrícia tem trabalhado com Adnet nas gravações do programa "Sinta-se em casa", para o Globoplay. O humorista grava de casa imitações e esquetes no próprio celular sobre fatos que repercutiram no dia.