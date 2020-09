Quem vai ser a próxima Juma?

Rio - Foi só a Globo anunciar que fará o remake de 'Pantanal' em 2021 para a internet dar pitaco com várias famosas que poderiam viver a protagonista da novela criada por Benedito Rui Barbosa. Nomes como Rafa Kalimann - cujo fã fez até montagem dela no corpo da personagem -, Lucy Alves e Giullia Buscacio são as lideram a corrida na opinião do público do Twitter. Teve até quem jurasse que a atriz Giovanna Antonelli iria tentar uma vaga como Juma.

"Eu fico vendo a TV o tempo todo procurando quem é que vou chamar para fazer a Juma", confessa Benedito Rui Barbosa ao 'Fantástico', da Globo. Apesar da torcida dos fãs e do próprio autor que busca um rosto na telinha, no que depender de Ricardo Waddignton, diretor de produção dos Estúdios Globo, a protagonista tem grandes chances de não ser uma famosa. "Eu apostaria em um rosto novo, um lançamento", entrega ele ao dominical. "A gente depende muito dessa família. De quem será o pai, a mãe, em cima desse DNA vamos chegar na atriz que vai fazer a Juma", acrescenta Rogério Gomes (Papinha), diretor artístico do folhetim. Aliás, a trama será adaptada por Bruno Luperi, neto de Benedito. Luperi é um dos nomes por trás de 'Velho Chico' (2016), da Globo.

Para os mais atentos, vai mais uma informação. Em 1990, quando 'Pantanal' foi lançada, Cristiana Oliveira tinha 27 anos. Se idade for um pré-requisito, a ex-bbb tem a mesma idade da intérprete de Juma na primeira versão. Giulia Buscacio tem 23 anos e Lucy, 34. Uma curiosidade, quando Cristiana Oliveira assumiu Juma, ela já não era uma novata na TV. Um ano antes, ela tinha vivido Hannah ('Kananga do Japão', Manchete), papel de destaque, mas a proporção nem se compararia à projeção da protagonista Juma, que a tornaria reconhecida nacionalmente. "A Juma é um bicho, e como é que o bicho olha? Os bichos são desconfiados, olham de baixo para cima, principalmente a onça. E ficou todo mundo doido. A Juma em si é linda, a Juma do Benedito, que está no papel", afirma a atriz à revista eletrônica da TV.

Além de homenagem, o remake de 'Pantanal' é uma forma da Globo corrigir um deslize antigo. O roteiro da novela estava nas gavetas da emissora por anos. Ao ser contratado pela Manchete, Benedito não pensou duas vezes e ofereceu o texto, que foi produzido pela emissora sem pestanejar. A novela alcançou índices de audiência que deram muita dor de cabeça à Globo.