Ex-atriz mirim de 'Avenida Brasil' posa de biquíni e fala sobre aceitação

Rio - Karol Lannes, de 20 anos, famosa por ter vivido a personagem Agatha em "Avenida Brasil", postou no Instagram, nesta segunda-feira, uma foto em que aparece de biquíni em Mato Grosso do Sul, onde mora atualmente. Na legenda da imagem, a ex-atriz mirim falou sobre aceitação do corpo.

"Direto dos stories, me segurei pra não colocar um filtro, é que eu já olhei tanto pras minhas estrias e pro meu bracinho gordinho com repulsa! Hoje em dia eu aceitei e aceitando eu os transformei em parte de mim e em mim tudo é belo", escreveu.

"Espero que você consiga se ver com olhos de amor e não de julgamento, sua beleza vem da terra e vem de dentro, você merece a paz de se aceitar", completou.