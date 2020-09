Beijo inusitado

Gravar novela em tempos de pandemia requer ajustes nos mais diversos setores. Afinal, todo contato físico deve ser evitado. Mas e quando se trata de beijo? O cuidado é ainda maior. No caso da novela 'Amor Sem Igual', que volta ao ar no próximo dia 24 na Record TV, a protagonista Day Mesquita, a Poderosa na trama, já gravou cenas beijando uma bola verde apoiada por um suporte. Isso acontece por causa do recurso do chroma key, uma técnica que substitui a cor verde por outra imagem. No caso a do ator Rafael Sardão, intérprete de Miguel na história.

"Foi muito diferente de tudo que já havia imaginado fazer", confidencia ela, que explica a dinâmica. "O diretor vai nos direcionando com o posicionamento para as câmeras da melhor forma para que os profissionais do efeito façam o trabalho na pós-produção. É uma experiência inusitada. Já tinha visto que esse recurso estava sendo usado em produções na Europa e achei que pudesse ser algo que também usaríamos ao retomar as gravações", acrescenta a atriz.

Day voltou a gravar a novela de Cristianne Fridman no dia 10 de agosto e ela conta que as mudanças foram várias. Houve exames periódicos, os cuidados com álcool 70, uso de máscaras - tiradas apenas quando estão gravando. Com o tempo, tudo foi incorporado na rotina de gravação. "O uso de máscara por exemplo se tornou tão natural que algumas vezes na hora de gravar entramos em cena usando a máscara, e acaba sendo engraçado", diverte-se.

Entre as mudanças estão a medição de temperatura na entrada, além de cabines de maquiagem e troca de figurino adequadas para uso individual. "Os refeitórios também contam com mesas que são separadas por acrílico e totens de álcool gel estão espalhados por todos os cantos", detalha ela. Day conta ainda que o fato de receber um passo a passo, através de reuniões de videoconferência, sobre como seria a volta (com todas as novas regras, equipamentos oferecidos para todos, testes de segurança), ajudou toda a equipe a entender melhor a situação que encarariam ao voltar às suas respectivas funções.

"Fez com que tivéssemos de fato toda uma logística de preparação, e consequente sensação de amparo e segurança de que tudo estava sendo bastante pensado para evitar qualquer possibilidade de contágio", defende.