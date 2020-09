Sucesso em '3%', Fernando Rubro se prepara para lançamento de filme com Cacau Protásio

Rio - Destaque da quarta e última temporada da série '3%', da Netflix, Fernando Rubro tem colhido os frutos de protagonizar uma produção de grande sucesso nos streamings. O ator, que já era fã da história - que retrata um futuro onde apenas 3% da população tem acesso a recursos -, conta que recebe carinho de fãs de todo o mundo.

"Esse é o legal da Netflix, porque leva conteúdo brasileiro para fora e chega a muitos países de uma vez só. Eu assisti as primeiras temporadas de '3%', maratonei mesmo e já sabia que tinha uma repercussão muito grande lá fora. Agora, na quarta temporada, por ser a final, eu recebi mensagens de muitos lugares e caiu minha ficha. Estou vivendo um momento que nunca imaginei", destaca o ator, que pôde ver a evolução do seu personagem na reta final da história.

"Eu lembro que quando li o roteiro, fiquei muito feliz pelas surpresas. Nesta temporada, a gente vê o Xavier enfrentando os medos deles. A gente torcia muito para ele passar no processo, tanto pelo plano, mas também por ser uma conquista especial para ele. De ser o primeiro da família Toledo a passar. E todo esse karma de família caiu por terra".

Novos trabalhos

E, aos 25 anos, o ator já se prepara para lançar mais um projeto. Fernando dá vida a Paulo Ricardo no filme 'A Sogra Perfeita', que tem estreia prevista para 05 de novembro. "É uma comédia bem legal, que conta a história da Neide (Cacau Protásio) e dos filhos dela. Foi a primeira vez que eu fiz comédia e eu sempre tive receio de fazer. Sempre achei que fazer rir é bem mais difícil do que fazer chorar. Mas no filme foi bem tranquilo por estar com um excelente time de comediantes, bem humorados e que deixavam o clima mais leve. Foi muito legal", comemora.