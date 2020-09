Thaynara OG posa de biquíni pela primeira vez nas redes sociais

Rio - Thaynara OG postou no Instagram, nesta terça-feira, um ensaio fotográfico para o qual posou de biquíni. Esta é a primeira vez que a influenciadora digital surge de biquíni nas redes sociais. A peça foi comprada no Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, e celebram os 408 anos da cidade.

"Estou soltando fotos. Estávamos planejando esse ensaio desde o início do ano. Queria fazer no São João da Thay, que com a pandemia não teve a edição deste ano. Esse ensaio tem uma pegada mais de moda, me mostra de um jeito diferente. Eu não sabia fazer poses. Tem muita foto linda para o ano todo", disse.

"Quem é seguidora dinossaura sabe o quanto essas fotos valem ouro. Linda", brincou uma seguidora. "Estes anos todos nessa indústria vital e é a primeira vez que vejo a Thay de biquíni. Lindíssima", disse outra pessoa. "Meu Deus, Thaynara de biquíni! Que marco na história desse Instagram", comentou um seguidor.