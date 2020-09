'Temos que mostrar que é possível amar e ser feliz de forma sadia', diz o cantor Ferrugem

Rio - A nova aposta do pagodeiro Ferrugem é a música 'Tristinha'. A composição, de Lincoln de Lima e Diego Orelha, fala sobre alguém que vê a mulher amada sofrer em um relacionamento e promete dar a ela o tratamento devido. Os versos "Ele faz com você/O que eu não vou fazer/Te deixa em casa sozinha/Chorando na cama, dormindo tristinha/E eu sonhando contigo/Em ser teu marido a vida todinha" sintetizam o sentimento da canção, de acordo com Ferrugem.

"É uma música que fala de amor e ressalta a forma como toda mulher deve ser respeitada dentro de uma relação. Acho importante ressaltar o amor, ainda mais neste momento que vivemos. Temos que mostrar que é possível amar e ser feliz de forma sadia", diz o cantor.

A ideia de Ferrugem é também discutir machismo ou masculinidade tóxica, vistos muitas vezes como ações "divertidas ou normais", segundo o pagodeiro. Para ele, é preciso que os homens não sejam omissos ao tema. "Como pai de três meninas, me preocupo muito em aprender e transmitir bons diálogos", explica.

'Tristinha' prepara os fãs para o lançamento do novo álbum de Ferrugem, 'Abre Alas', que sairá ainda este ano. O título é uma homenagem à canção homônima de Ivan Lins, que participará do disco, dando à música uma roupagem de pagode. Ferrugem se mostra feliz com a chance de regravar um clássico da MPB.

"Regravei essa música com novo arranjo do Ivan Lins, de quem sou muito fã. Fiquei feliz demais que ele gostou da ideia e liberou a faixa. Ela remete ao que estamos vivendo no momento com o isolamento social", conta o pagodeiro.