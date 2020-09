Rio - Agora que assumiu publicamente seu namoro com Vitão, Luisa Sonza não cansa de compartilhar fotos e vídeos com o namorado. A cantora postou no TikTok um vídeo em que aparece dançando de biquíni ao lado do cantor.

"Obriguei ele mais uma vez. Amo", escreveu Luiza na legenda da foto. Nas imagens, é possível ver que como dançarino Vitão é um ótimo cantor.

O novo casal deu o que falar. Muitas pessoas acreditam que Luisa e Vitão estão juntos desde que a cantora ainda era casada com Whindersson Nunes. Os internautas criaram até uma petição no site Change.Org pedindo para Arthur Aguiar "vingar" Whindersson. Luisa e Vitão negam que o relacionamento tenha começado quando ela ainda era casada.