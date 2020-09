Ex-BBB Flay bloqueia Felipe Prior: 'Mentiroso'

Rio - Os ex-BBBs Flay e Felipe Prior estão brigados. Depois que a cantora parou de seguir Prior no Instagram, fãs do arquiteto foram tirar satisfação com Flay. Ela rebateu os comentários dizendo que Prior é "mentiroso" e "ingrato".

"Ingrata escorada, ele te aguentou esse tempo todo com seu bafo insuportável. Vai se f..., lava os dedos e a sua boca antes de falar dele, sua p.... Marmita de jogador. Escorada", atacou um fervoroso fã de Felipe Prior.

"Não. Porque ELE É, além de mentiroso", respondeu Flay ao ser chamada de ingrata.