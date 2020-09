São Paulo - Após brigar ao vivo com Biel e discutir com Raíssa, Luiza Ambiel se desentendeu com Juliano e acabou chorando muito ao desabafar com Jojo Todynho e MC Mirella. Tudo começou quando a ex-musa da banheira do Gugu foi levar uma toalha para os peões que estavam no ofurô.

pra não tirarem a @luizaambiel como loka e caso a edição não passe , ta aqui ele fazendo esse comentário nojento.#AFazenda12pic.twitter.com/1pUovARu6k — lucas (@lucztuitou) September 11, 2020

“Fui de coração aberto e dei a toalha, aí o Juliano fala assim para mim na frente de todos os meninos: ‘Entra aqui no meio e roda aqui’”, contou Luiza aos prantos. Jojo Todynho questinou: “Por que você não chamou a atenção dele na frente de todo mundo na hora?”. Foi então que a peoa disse que pode processá-lo: “Eu olhei bem na cara dele e falei: ‘Você vai ver quem é que vai rodar’. Porque assim, eu não vou arrumar confusão, eu tenho meu advogado lá fora”.

A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ falou que ele pode ter feito apenas uma brincadeira, mas Luiza disse que não foi porque um dos meninos repreendeu Juliano por mandar ela rodar dentro do ofurô. Jojo acrescentou que não viu a cena e nem a entonação usada pelo peão, então era difícil opinar.

Durante o desabafo, Luiza falou de outro atrito. Quando ela foi chamada pela produção do programa para tomar seu remédio, Juliano disse: “Outra droga?”. Chorando, a peoa falou: “Sabe, eu estou em tratamento, eu passei em psicólogo, em psiquiatra”. Foi então que Jojo Todynho a interrompeu e aconselhou: “Ué, manda ele tomar no c*. Se você se sentir desconfortável com algo [fala]”. Mirella acrescentou: “Eu não fico quieta não, é que ninguém está mexendo comigo ainda”.