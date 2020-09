solta a onça

Giullia Buscacio é uma das atrizes mais faladas na última semana. E também não é para menos. Além de ser anunciada como participante da 'Dança dos Famosos', quadro do 'Domingão do Faustão', a atriz de 23 anos é um dos nomes mais cotados para viver Juma Marruá, no remake de 'Pantanal'.

"É uma honra ser cogitada para viver esse personagem que foi tão importante na teledramaturgia, ainda mais escrito por autores que tanto admiro e que já tive a chance de trabalhar junto. Mas acredito que a Juma encontrará o caminho dela e irá de encontro com a atriz certa. Confio nos processos da arte. Acredito que o personagem escolhe o ator", destaca a atriz.

Apesar de todas as especulações sobre Giullia, o autor de 'Pantanal', Benedito Ruy Barbosa, já se posicionou dizendo que gostaria de Vanessa Giácomo para Juma. Os diretores, no entanto, defendem uma novata para o papel. A questão mesmo é que Giullia está focada para a competição de dança apresentada por Fausto Silva.

"Espero me divertir muito com essa experiência, apresentar pro público a Giullia por trás dos personagens e poder aproveitar ao máximo os ensinamentos da dança, aplicar o que aprendi em futuros personagens", diz.

Dedicação e preferências

Os preparativos, inclusive, já começaram. Mesmo de casa, a atriz tem se dedicado. "Tenho dançado as músicas que gosto, quero levar esse desafio da maneira mais leve e divertida possível. Sempre amei dançar, sem me importar muito com estar certo ou não. Gosto da ideia de poder se soltar ao som de uma música que te agrade", defende a atriz, que já tem seus ritmos queridinhos.

"Adoraria aprender o forró, eu gosto do ritmo e aprendi um pouco na novela 'Velho Chico'. Mas vou amar aprofundar mais nesse ritmo. Também acho que no funk/pop vou curtir muito, por ser um ritmo que escuto bastante e me divirto com amigos. Mas acredito que o pasodoble seja um ritmo meio distante pra mim", conta.

Quarentena e isolamento social

De casa, por conta da pandemia, Giullia revela ainda que tem se esforçado em outras áreas além da dança. "Tenho repensado muitas coisas, estudado coisas novas, saindo da minha zona de conforto. Acredito que muitas mudanças vieram com essa pandemia para todos, torço pra sair um ser humano muito melhor, tanto pra mim, quanto pra todos ao meu redor", destaca a atriz, que aproveita para contar as novidades sobre o namoro com Pedro Calais, vocalista da banda Lagum.

"Estamos nos mudando, continuaremos no Rio e morando juntos, nossa rotina é bem intensa, e dessa forma sentimos que facilita muito", revela.