Rio - Grazi Massafera postou no Instagram, na noite deste domingo, uma foto em que exibe sua boa forma de biquíni na Cachoeira das Orquídeas, na Chapada dos Guimarães. "Paraíso", escreveu a atriz na legenda da imagem. O clique rendeu vários elogios. "Para de me irritar", brincou Juliana Paes. "Não dá pra competir", disse o blogueiro Hugo Gloss. Grazi também recebeu um coraçãozinho de Antônio Fagundes, com quem trabalhou em "Bom Sucesso".