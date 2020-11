Jards Macalé Reprodução

Rio - O Instituto Inhotim reserva mais uma atração comemorando a reabertura à visitação, neste mês de novembro. No próximo sábado (28), às 11h, entra no ar o show "Besta Fera", do músico, cantor e compositor Jards Macalé que, com repertório afetivo, mostra que não para de inovar. O Instituto Inhotim tem o patrocínio master da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



Exibida no YouTube e Facebook do Instituto, a apresentação foi gravada na obra Magic Square #5, de Hélio Oiticica (1937-1980), que foi restaurada e entregue novamente à experiência dos visitantes no último dia 7. Oiticica é homenageado mais uma vez pelo Inhotim, ao ser tema da programação virtual de reabertura, e por Macalé, grande amigo do artista. Juntos, eles foram dois grandes expoentes do movimento Tropicalista brasileiro, na década de 60 (Oiticica nas artes plásticas e Macalé na Música Popular Brasileira).



O disco "Besta Fera" foi recebido com sucesso e reconhecimento da crítica especializada e indicado ao Grammy Latino 2019 como "Melhor Álbum de MPB". Para o show do Inhotim, Macalé e seu trio de músicos apresentam composições do disco e clássicos da carreira do artista. Ele também incluiu no repertório algumas das músicas preferidas de Oiticica - e fez questão de gravar essa parte da apresentação literalmente dentro do Magic Square, em formato voz e violão. "Encontrei em meus guardados um texto do Hélio escrito numa noite do ano de 1970. Eu tocava violão junto com um gaitista americano e Hélio trabalhava em seus desenhos enquanto me pedia algumas músicas. Parte desses ‘achados’ estará na apresentação", conta Macalé.



Programação



Lembrando que o documentário Hélio Oiticica, de César Oiticica Filho, sobrinho de Hélio, fica na página do Inhotim no YouTube somente até este sábado (28). No dia 5/12, é a vez do episódio "Restauro do Magic Square", da série Bastidores. O vídeo acompanha todas as etapas de restauro da icônica obra de Hélio Oiticica e traz depoimentos da equipe Técnica.