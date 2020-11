Pabllo Vittar divulga capa do single 'Bandida', com Pocah Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 18:44

O álbum "111 Deluxe", de Pabllo Vittar, está chegando e, para continuar no aquecimento, a cantora acaba de liberar a capa oficial de “Bandida”, em parceria com Pocah. A faixa é lead single da coletânea e trará clipe, dirigido por Pabllo e Flavio Verne, no dia 27, às 11 horas.

Esse novo disco da cantora trará 11 músicas - 9 remixes (que contam com as participações de Veronicat ft Lucas Boombeat, A Travestis, Jaloo, Getúlio Abelha, Brabo ft Tomasa Del Real, DJ Anne Louise ft. Lorena Simpson, Weber ft. Biu do Piseiro, Chediak ft Laysa, Alice Glass) e 2 inéditas, 1 solo de Pabllo e “Bandida”.

A curadoria musical de todo o álbum foi feita por Rodrigo Gorky, produtor da cantora e pela equipe da BRABO Music.

