Maraisa sensualiza em ensaio fotográfico Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 09:39 | Atualizado 26/11/2020 09:45

Rio - A cantora Maraisa, de 32 anos, da dupla com Maiara, postou no Instagram fotos de um ensaio fotográfico para o qual posou. As imagens são do diretor de vídeo e fotógrafo Bruno Fioravanti. Nas imagens, Maraisa aparece com um modelito todo preto fazendo caras e bocas.

Veja mais fotos abaixo:

