Andressa Urach Reprodução

Por iG

Publicado 26/11/2020 14:50 | Atualizado 26/11/2020 14:52

Andressa Urach deixou a Igreja Universal recentemente e disse que pediu de volta as doações que fez para a instituição religiosa. Segundo o colunista Leo Dias, a modelo recebeu cerca de R$ 5,8 milhões com a venda do livro "Morri Para Nascer", mas doou ao menos R$ 1,5 milhão para o culto de Edir Macedo. Por isso, a família da ex-participante de "A Fazenda" vive sem luxos e mordomias.



fotogaleria

Publicidade

A modelo e escritora é mãe de Arthur, de 14 anos. O garoto estuda em uma escola pública de Porto Alegre e não tem um convênio de saúde, assim como todos os outros parentes de Andressa Urach. A ex-garota de programa afirma que não tem mais nada da fortuna que ganhou.

Após largar a igreja, ela está retomando a carreira de modelo e começando a reconquistar o que abriu mão. Ainda de acordo com Leo Dias, Andressa está sendo sondada para estrelar diversas campanhas publicitárias e cobra R$ 10 mil para fazer um post patrocinado nas redes sociais.