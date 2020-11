Ana Furtado e Boninho Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 15:32

Ana Furtado compartilhou com os seguidores que ela e o marido, Boninho, estão comemorando o Dia de Ação de Graças nesta quinta-feira.



"E hoje aqui em casa é Natal! Dia de Ação de Graças! Mas olha que lindo o peru que o Boninho fez", brincou em um vídeo compartilhado no Instagram. Na legenda, a apresentadora escreveu: "deixo a legenda com voces... Mas, antes, um comentario: que beleza o peru do Boninho (risos)".



O feriado nacional Dia de Ação de Graças, em inglês Thanksgiving Day, é comemorado toda quarta quinta-feira de novembro nos Estados Unidos. Já no Canadá, o feriado é toda segunda segunda-feira de outubro.