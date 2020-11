Ana Hickmann e o marido Alexandre Reprodução

26/11/2020

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, tem compartilhado as fases do seu tratamento contra o câncer. Nesta quinta-feira, o empresário falou sobre os sintomas após as sessões de quimioterapia.

"Estou em São Paulo, e quem cuida de mim aqui é a tia Bel (cunhada do empresário). Ontem trabalhei o dia inteiro, e quando cheguei em casa tive um enjoo que não estava dando conta, da quimioterapia. Isabel fez um chá de gengibre, que me salvou", contou Alexandre no Instagram.