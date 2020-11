Simone e Simaria Divulgação

26/11/2020

A dupla Simone e Simaria realizou nesta quinta-feira (26) uma coletiva para contar as novidades que cercam o lançamento do mais novo álbum das artistas. Com as participações de Bruno e Marrone e Dilsinho, o projeto 'Debaixo do Meu Telhado' será lançado nesta sexta-feira (27) nas plataformas digitais e também no YouTube.



O trabalho, gravado na casa de Simone, em Alphaville, São Paulo, será dividido em duas partes. A primeira, que será lançada amanhã, chega com quatro faixas. O projeto, bastante intimista e seguindo todos os protocolos de segurança por causa da Covid-19, terá como primeiro clipe divulgado 'Foi Pa Pum', música composta por Daniel Caon, namorado de Rafa Kalimann, e Juan Marcos, da dupla JM&V. Um trecho dele, inclusive, já pode ser visto no canal da dupla no YouTube.



O projeto ainda conta com as músicas 'Aí Lascou', com a participação de Dilsinho, 'Na Classe', com Bruno e Marrone, e 'Presente de Deus'. Sobre as participações especiais, Simone e Simaria comentaram que, no início, queriam algo mais puxado para um sertanejo antigo. Por isso, cogitaram nomes como Zezé Di Camargo e Luciano e Bruno e Marrone. No fim, decidiram ligar para a segunda dupla, que topou na hora.



"No começo, queríamos fazer um projeto mais voltado para um sertanejo mais antigo. Pegaríamos Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marroni... Cantar uma velha deles, e uma nova. Antes era assim...", contaram. "A gente estava tendo dificuldade para falar com alguns, então eu falei: 'Quer saber de uma coisa?'. Liguei pra Marroni, maravilhoso, super solícito, já falou com Bruno. Liguei pra Dilsinho, uma graça, menino bom, menino simples", se derreteu Simaria pelos nomes escolhidos.



Sobre o estilo do novo álbum, Simone e Simaria garantem que ele é bem popular e tem tudo para cair no gosto do 'povão'. "O estilo segue muito popular, a gente fez algo na pegada do 'Bar das Coleguinhas' e a gente seguiu uma linhagem do que está rolando agora. A essência da dupla é a mesma, mas a gente não pode deixar de acompanhar a atualidade", disseram.



O lançamento oficial de 'Debaixo do Meu Telhado' acontece amanhã, dia 27 de novembro. O projeto estará em todos os aplicativos de música à meia-noite e, às 11 horas, no YouTube da dupla.