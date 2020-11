Catia Fonseca Reprodução Instagram

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 29/11/2020 07:00

Rio - Cátia Fonseca é uma mulher que não gosta de rotina. Por isso mesmo, ela não para. Além do "Melhor da Tarde", programa de variedades que comanda na Band, Cátia marca presença no rádio, com o "Do Bom e Do Melhor", também na Bandeirantes, e tem seu próprio canal no YouTube, o "TV Cátia Fonseca", que conta com mais de 375 mil inscritos e onde mostra sua vida quando não está na TV. Conciliar tanta coisa não é fácil, mas apresentadora ama tudo o que faz.

"Eu gosto muito de rádio, escuto há muito tempo. E adoro assistir a televisão, mas só assisto quando estou sentada, quando tenho um tempo. Fora isso, a minha companhia sempre foi o rádio. Então, quando me fizeram o convite para o 'Do Bom e Do Melhor', eu fiquei muito lisonjeada. Estou fazendo com o maior coração, com o maior prazer. Pra mim está sendo muito bom", garante Cátia, que foi uma das pioneiras a migrar para o YouTube.

"O canal do YouTube, na verdade, a gente (ela e o marido, o diretor Rodrigo Riccó) começou há muito tempo. Faz sete anos, mais ou menos. Acho que fomos os primeiros da televisão a migrar para o YouTube", relembra a apresentadora, que usa sua experiência nesta plataforma também na TV.

"Todo meio de comunicação é extremamente importante. A gente percebeu que quando eu fazia só televisão, sem ter o canal no YouTube, a TV era a arte do 'enrolar', no sentido de você fazer as coisas mais lentamente. Depois que a internet chegou com essa força toda, a gente percebeu que não é nada disso. E o YouTube me deu essa experiência muito grande. Você tem que passar a sua informação de forma clara, rápida, divertida, mas sem enrolar. Então, pra mim foi extremamente importante. Acho que a maior parte das pessoas de televisão está aprendendo bastante. É uma outra forma completamente diferente de linguagem. E isso deixa o profissional mais versátil".

Novos rumos

Cátia Fonseca estreou na TV há 25 anos, na Rede Mulher. Além disso, ela já passou por programas como "Mulher de Hoje", da Manchete; "Pra Você", da Gazeta; e o "Note e Anote", da Record. Por 15 anos, a apresentadora comandou o "Mulheres", também na Gazeta, de onde saiu para um novo desafio, o "Melhor da Tarde", com uma proposta bem diferente e mais abrangente.

"Eu sempre quis fazer uns programas que pudessem abranger não só o público feminino, mas todas as pessoas de uma forma geral. Independente da idade também. Desde pessoas mais jovens até pessoas mais velhas. E fazer muitas matérias. A gente não conseguiu esse ano por causa da pandemia, mas fazer programas de fora de São Paulo, de outros estados...".

"O 'Melhor da Tarde' é um programa de entretenimento. Todo dia é um programa diferente. A gente pega notícias do dia, informações importantes, tiramos dúvidas e depois damos continuidade com fofocas, receitas e tudo mais. Mas não é exclusivamente para um público feminino, não. Hoje, no 'Melhor da Tarde', 21% do público é masculino".

'Não existe rivalidade'

Apesar de dividir a faixa horária com colegas como Chris Flores e Sônia Abrão, entre outras, Cátia garante que não há uma guerra pela audiência. "Esse negócio de rivalidade, guerra de audiência entre programas, é uma grande bobagem. É claro que quando a gente está no ar, a gente quer fazer o melhor. Mas fizemos uma ação comercial com a Chris Flores, do SBT, faz um mês mais ou menos. E somos superamigas. Ela e o Ricardo (Côrrea, marido de Chris), frequentam a nossa casa", garante.

"Não existe concorrência. Nem com a Sônia Abrão. Gosto muito da Sônia. Inclusive, a gente se encontrou em uma festa de aniversário do Felipeh Campos e foi muito legal. Ela é sempre muito querida com a gente. Mas quando a gente está no ar, ela luta e a gente luta. Isso faz parte", explica.

"E isso também é muito bom. É extremamente positivo porque todo mundo sai da zona de conforto. Você valoriza o seu concorrente, vamos dizer assim. Porque você sabe da qualidade deles e do poder que eles têm também de correr atrás e fazer coisas diferentes. Então, isso é bom pra todo mundo, principalmente para o público que assiste. Então é uma grande bobagem, muito pelo contrário. Eu acho que a gente faz grandes amigos, independente dos horários em que eles trabalham".

Todas as tardes, Cátia entrega o público do "Melhor da Tarde" para José Luiz Datena, que ela considera um grande parceiro. "O Datena é um cara transparente, que luta por aquilo que acredita. Você olha e pensa 'será que ele é bravo, será que ele é rude?'. Mas quando você conhece ele pessoalmente ou conhece ele um pouco mais na TV, em momentos mais leves, você vê que ele é o oposto disso. Ele é um grande companheiro, é uma pessoa ultra do bem, é um grande parceiro".

"Isso que a gente faz hoje, de entregar o programa pra ele, já acontecia 20 anos atrás quando a gente estava na Record. Acho que sou abençoada por ter grandes amigos perto de mim. Amigos que já fiz em outras emissoras, parceiros, depois cada um seguiu sua vida, agora a gente está junto... Outros estão separados ainda, mas eu acho que acima de tudo, o importante é a gente olhar pra cada um e ver o que cada um tem que falta em você. E eu busco sempre olhar isso e é por isso que eu admiro tanta gente", diz Cátia, que cita Ana Maria Braga, Hebe, Eliana, Rodrigo Faro, Marcos Mion e Datena entre os colegas que admira.

'Amo viajar'

Com tantos compromissos profissionais, Cátia aproveita seus momentos de lazer para fazer uma das coisas que mais ama: viajar. Este ano, no entanto, por conta da pandemia de coronavírus, não deu para colocar o pé na estrada.

"Nos meus momentos de descanso, de lazer, eu gosto de cozinhar. De fazer algo que é chato para muita gente, que é arrumar as coisas. Ficar olhando o que está com defeito e dar uma arrumadinha. Arrumar armário, essas coisas meio doidas. E obviamente, coisa que eu não fiz esse ano, que eu amo de paixão, que é viajar. Se eu pudesse escolher só uma coisa para fazer na vida fora trabalhar, seria viajar. Amo viajar e pode ser para qualquer lugar".