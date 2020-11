DJ Zullu lança primeiro single internacional com Khea e Preto Show Divulgação

Por O Dia

Rio - DJ Zullu, que com apenas 20 anos é um dos mais respeitados e prestigiados DJ's de funk do país, lança hoje seu primeiro single internacional em todas as plataformas digitais: “Sacanagem”, um feat com dois dos maiores artistas do trap/rap da atualidade: o argentino Khea e o angolano Preto Show. Com 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o cantor e compositor argentino Khea é um dos maiores fenômenos do trap latino dos últimos anos. Já Preto Show é o maior nome da música angolana da atualidade e traz o que há de mais interessante e atual da world music, misturando ritmos e referências. Em seu mais recente trabalho, gravou com Anitta, Nego do Borel e Rincon Sapiência.

'Sacanagem' foi composta por Zullu, Umberto Tavares e Jefferson Junior, com produção musical da U.M.Music e DJ Zullu e distribuída pela Ingrooves Brazil. A faixa vem acompanhada de um videoclipe inovador em animação usando avatares dos artistas, criado pela empresa visionária DNA Block, responsável por diversos trabalhos pioneiros usando avatares 3D para trabalhos audiovisuais e em real time. A empresa já realizou trabalhos para a BBC, CAA (maior agência de talentos dos Estados Unidos), Sci-fi Saturn Awards e mais. O clipe de "Sacanagem" será lançado em 04/12.

"Eu estou muito feliz em lançar o meu primeiro trabalho internacional, conta Zullu. "Eu já fiz shows fora do Brasil, mas esta é a primeira vez que lanço uma música com artistas internacionais. Sou muito fã do trabalho do Khea e do Preto Show, e estou muito feliz que eles estão comigo neste novo desafio", finaliza.

Sobre o feat., Khea comentou: "Eu estou muito agradecido ao Zullu e ao Preto Show por terem me convidado para participar dessa música. Estou empolgado por ter a chance de compartilhar o meu trabalho com artistas de países como Brasil e Angola. Eu amo a música e espero que todos gostem também."

DJ Zullu acumula números impressionantes nas plataformas digitais: são mais 12 milhões de visualizações de seus vídeos em seu canal oficial no YouTube e mais de meio milhão de ouvintes mensais no Spotify. Seu single “Eu Não Vou Embora”, parceria com Anitta e MC G15, já acumula mais de 23 milhões de streams na plataforma desde seu lançamento. Já “Pitbullzando Loratcho Bradock”, feat com o MC Kevin O Chris, já passou dos 9 milhões de streams. Seu feat com a cantora Flay, "Quadrilha das Bandidas", já ultrapassa os 600 mil streams apenas no Spotify.