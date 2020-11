Por O Dia

Rio - Um dueto inédito formado pelos cantores Nando Reis e Ana Vilela acaba de gravar uma belíssima homenagem que tem tudo para emocionar o Brasil. A música “Laços” foi uma ideia vinda da gravadora Musickeria, tendo como principal objetivo homenagear os profissionais de saúde - que tem sido de extrema importância durante esse ano em que a pandemia acontece em todo o planeta devido ao Coronavírus. O empresário Luiz Calainho encomendou o que chama de um tributo afetivo a todos os profissionais de saúde ao compositor Gabriel Moura.

fotogaleria

Como já noticiado, muitas canções vêm sendo utilizadas em hospitais para animar equipes médicas, até mesmo como forma terapêutica na recuperação dos pacientes e para festejar a recuperação. “A música, assim como a arte, se mostrou uma companheira e tanto nesse momento tão delicado pelo qual estamos passando hoje. Tivemos a ideia de fazer essa deferência a todos os profissionais da saúde, que vêm cumprindo com afeto e maestria o exercício da medicina, e nisso incluímos desde o motorista da ambulância ao instrumentista, equipes de limpeza, passando pelos anestesistas, enfermeiras e médicos”, afirma Calainho.Nando Reis, ídolo pop nacional, aceitou o convite de prontidão. Veio então a ideia de fazer uma parceria com uma cantora da nova geração para o dueto. A representante escolhida foi a cantora e compositora Ana Vilela, que a tanta gente tem emocionado e proporcionado até mesmo a regravação de um dos maiores sucessos dos últimos tempos, a música “Trem Bala”. Foi promovido assim esse encontro - de um homem e de uma mulher - que tem ainda mostrado voz na luta pela diversidade, prontos e dispostos para emocionar mais uma vez e mostrar a importância da música nesse momento.“A saúde não é um bem que pertence a uma única pessoa. E esses profissionais são fundamentais para a própria sobrevivência de uma sociedade. Tem um valor social”, afirma Nando, que se autointitula como um fazedor de discos. E acrescenta: “Sei que a volta à normalidade ainda vai demorar, então, aproveito um momento como esse, de poder gravar uma música, para matar a saudade.” Ana acrescenta: “Estou muito feliz pelo significado que a música tem, com quem estou cantando, sou muito fã do Nando. É um momento muito especial pra mim. Precisamos agradecer essas pessoas, são o que hoje chamo mais próximo de heróis.”A canção gravada por Ana e Nando e composta por Gabriel Moura é de uma sensibilidade digna mesmo do currículo do compositor, que tem mais de 450 músicas gravadas, dezenas delas pelo ídolo pop Seu Jorge.