Baby do Brasil Victor Affaro / Divulgação

Por O Dia

Rio - Nesse ano, a quarentena parou o mundo, mas Baby do Brasil já retomou o fôlego e volta aos palcos com visual novo, celebrando a vida e cheia de projetos. Seu novo show 'Depois de Tudo Ainda ser Feliz... É Festa na Floresta', especialmente preparado para esse momento único no mundo, chega aos palcos do Vivo Rio, no dia 04 de dezembro, e do Tom Brasil SP, no dia 12 de dezembro de 2020, seguindo todos os protocolos de segurança, saúde, distanciamento e sanitização.



Desde os Novos Baianos, onde era a única cantora do grupo, Baby criou uma marca, um estilo próprio e vem se renovando e inovando a cada ano e surpreendendo com a sua forma física, figurinos e cabelos coloridos, somados à sua autenticidade, qualidade musical, alegria e criatividade com sua voz inconfundível.



Com fé inabalável, Baby carrega a mesma jovialidade que sugerem suas mechas punk-pink. “Nos primeiros meses da pandemia, em completo isolamento, pintei as paredes lá de casa para dar uma sacudida. Era como me sentia por dentro – as cores brotaram do meu interior. Por isso resolvi também radicalizar o discurso nos cabelos. Para concluir tudo isso, finalmente estou finalizando o tão esperado álbum de inéditas, com canções que estou amando", antecipa.



Rosa-choque e azul-turquesa, com nuances furta-cor, o mundo colorido de Baby do Brasil transborda para seus novos cabelos, tonificados com essas cores, e o astral que ela revisou, lapidou e ampliou durante o distanciamento social. Este novo show, como o título já revela, traz este colorido e é um elogio à vida.

"Terá muita música de qualidade, feliz, com músicos extraordinários e participações especiais que serão surpresa. O show é cheio de esperança, positividade e alegria. Traz também a mensagem do quanto temos que nos amar e olhar com profundidade como a natureza se renovou com a nossa reclusão e como precisamos proteger essa conquista tão bem-vinda e inesperada. Há um forte desejo no meu coração de fazer com que todos se sintam muito felizes", adianta Baby.



Durante a pandemia Baby aproveitou para mergulhar em muitos assuntos. "Fiz música, idealizei projetos, orei muito, conversei bastante com o Criador, escrevi um livro de orações, retomei a gravação do livro do Apocalipse na minha voz e resolvi reeditar o meu diário dos 'Caminhos de Santiago', lançado mais de 25 anos atrás. É claro que não poderia também deixar de montar um show totalmente novo, otimista e, com minha nova equipe, estou preparando projetos para 2021, que inclui um novo CD de inéditas e uma turnê", conta ela.



Com direção de arte de Allex Colontonio e André Rodrigues e figurinos de Toni Maravilha, o repertório do show reúne seus clássicos (de 'Menino do Rio' a 'Acabou Chorare', de 'Cósmica' a 'Telúrica'), passando por releituras eletrizantes de Vivaldi, Tina Turner e Louis Armstrong e outras novidades, entre elas a música inédita 'Decorei a Onda', que compôs durante a quarentena.



Sua banda é a mesma que a vem acompanhando desde Glasgow, na Escócia, no Seltic Festival/Mimo Festival, acrescentada de outros músicos extraordinários. É composta de três guitarras: Frank Solari, um dos maiores nomes da guitarra no Brasil, Guilherme Schwab, ex-Suricato, que ganhou um Grammy Latino, e Raphael Garrido, que ela descobriu tocando em Penedo. Além deles, acompanham a cantora Jorginho Gomes, o mítico baterista dos Novos Baianos e seu parceiro na música 'Telúrica', o mestre do pandeiro Marcos Suzano, com sua percussão única e elegante, o teclado firme e preciso de Luciano Lopes e o contrabaixo swingadíssimo de Milton Pelegrino, a mais nova aquisição da banda.



Tudo isso e muito mais, com Baby esbanjando garra com sua energia que contagia a todos. Para ela, definitivamente, o mundo não acabou.



Serviços:

Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro)

Show : Baby do Brasil – “Depois de Tudo Ainda ser Feliz... É Festa na Floresta"

Data e horário : 04 de dezembro de 2020, sexta-feira, às 22h

Ingressos : Camarote A R$ 260,00; Camarote B R$ 200,00; Camarote C R$ 120,00; Frisa R$ 150,00; Setor 1 R$ 250,00; Setor 2 R$ 150,00 e Setor 3 R$ 120,00

* Vendas somente online em vivorio.com.br

Abertura dos portões : Duas horas antes do show.

Classificação : 18 anos

Duração : 1h30 (130 min)

Tom Brasil SP (Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo)

Show : Baby do Brasil – “Depois de Tudo Ainda ser Feliz... É Festa na Floresta"

Data e horário : 12 de dezembro de 2020, sábado, às 22h

Ingressos : Camarote - R$ 195,00; Frisa - R$ 149,00; Cadeira Alta - R$ 119,00; Setor Vip - R$ 195,00 ; Setor 01 - R$ 175,00; Setor 02 - R$ 155,00 e Setor 03 - R$ 109,00

* A compra de ingressos das mesas de 02 lugares, 04 lugares ou camarotes de 06 lugares deverá ser feita por pessoas do mesmo núcleo familiar ou convívio social, conforme protocolo vigente.

Vendas online : https://www.eventim. com.br/

Informações e compra de ingressos :

# BILHETERIAS – Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio

(Horário de atendimento: segunda a sábado, das 10h às 20h e domingos e feriados, das 10h às 18h)

* Em dias de espetáculo a bilheteria terá seu horário estendido em 30 minutos após o início do show, ou o quanto for necessário.

Formas de Pagamento: cartões de crédito Visa, Mastercard, Credicard, Diners;

# COMPRA PELA INTERNET: www.grupotombrasil. com.br

Formas de Pagamento: cartões de crédito Visa, Mastercard, Credicard, Diners

Compra em ponto-de-venda: 20% do valor do ingresso