Rapper Guiu Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 19:04

O rapper Guiu, lança a faixa 'Alquimistas', em parceria com os rappers BLACK e Kayuá, na quarta-feira, dia 02/12. No ano em que o slogan 'Vidas Negras Importam' ganhou as manchetes do mundo, 'Alquimistas' chega ao equilíbrio perfeito de poesia e papo reto!

fotogaleria

Publicidade

A temática racial sempre está presente nas obras de Guiu, com versos forte e impactantes som

vem para mostrar a luta diária do povo preto.