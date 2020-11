Duda Nagle, Zoe e Leda Nagle Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 14:44

Através do Instagram, Leda Nagle publicou um vídeo para comunicar aos seguidores que havia recebido alta do hospital. A apresentadora,d e 69 anos, estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticada com coronavírus.

"Oi, pessoal! Passei aqui toda monitorada, olha só... Toda pronta para combater esse vírus. Estou no combate, estamos na luta. Primeiro o Einstein, Dr. Zeballos, dr. Morita, dr. Ailson... A fisioterapia é importantíssima nesse meu processo, mas estou me sentindo muito melhor, muito mais animada e o amor do Duda, que foi um enfermeiro perfeito, está sendo... Todos esses dias superdedicado... Nossa, nem eu esperava tanto, sabe assim?", disse.