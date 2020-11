Luiz Fernando Guimarães comemora 71 anos e ganha homenagem do marido Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 15:57 | Atualizado 28/11/2020 15:57

Luiz Fernando Guimarães comemora 71 anos neste sábado e ganhou uma bela homenagem do marido, Adriano Medeiros. No Instagram, o empresário publicou uma imagem do ator ao lado dos dois filhos adotados do casal.

"Eu não tenho palavras para expressar a minha felicidade. Todo ano vem um texto cheio de frases lindas, mas nesse aniversário do Luiz, 4 letras bastam: AMOR. São 4 letras, 4 pessoas que habitam nosso lar, 4 corações unidos por um propósito: nossa família!", escreveu Adriano, que continuou: "Você faz aniversário, mas o presente todos nós ganhamos. Te amo demais. Amo todos vocês! Viva os Medeiros Guimarães.

Publicidade

Luiz Fernando e Alexandre são casados há 20 anos. Em setembro, os dois iniciaram o processo de adoção;