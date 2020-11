Eduardo Galvão apresenta melhora Reprodução do Instagram

Eduardo Galvão apresenta quadro estável de coronavírus, segundo informações divulgadas pelo irmão do ator, Guilherme Galvão. O ator está internado na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

"Meu irmão está bem. O quadro dele atualmente está estável e ele está sendo bem acompanhado pelos médicos, que entram em contato conosco, da família, uma vez por dia para nos informar sobre ele. Isso é o que a gente mais sente... Minha mãe é uma senhora de 94 anos... Ele agora está estabilizado e temos que aguardar. Graças a Deus, ele não precisou ser intubado. Só está fazendo uso de oxigênio. Mas está tudo bem, vai ficar tudo bem", disse Guilherme.