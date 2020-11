Duda Nagle, Leda Nagle, Sabrina Sato segurando Zoe, Omar e dona Kika Reprodução Internet

Publicado 28/11/2020 17:24 | Atualizado 28/11/2020 17:28

Sabrina Sato usou as redes sociais para comemorar a alta recebida pelo pai, Omar Rahal. Após passar mais de duas semanas internado com coronavírus, o pai da apresentadora foi liberado para ir para casa neste sábado.

No vídeo publicado nos Stories, Sabrina recebe o pai com a filha Zoe no colo. A apresentadora preparou uma feijoada com frango assado em casa especialmente para o pai.