Raissa Barbosa foi a eliminada mais recente de "A Fazenda 12" . A modelo deixou o reality e aproveitou esses primeiros dias em liberdade para se reencontrar com Lucas Selfie, com quem ela viveu um affair no reality show . Na noite da última sexta-feira, a modelo mostrou no Stories que o youtuber estava na casa dela.



A ex-vice miss bumbum filmou Lucas estava tomando um vinho no apartamento dela, mas fez questão de mostrar que havia mais pessoas por lá. "Brindar a Hulkinha, que está solta. Está livre. Tem coisa na vida que a gente não se solta, a gente se livra", brincou o ex-peão.



A modelo mostrou Selfie brincando com a cachorrinha dela e ainda pegou na mala o boné azul que ganhou do affair. "O boné da discordia", brincou, pois logo após o presente o jogo desandou para eles. "Vamos lá para o quarto. Vem para minha cama", Raissa encerrou a conversa e levou o youtuber para os aposentos dela, onde gravaram os últimos Stories da noite.