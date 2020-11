Dennis DJ Divulgação

Publicado 28/11/2020 19:00

Após superar a incrível marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube, Dennis prepara um lançamento especial após agitar o Brasil durante a quarentena com dezenas de lives e canções inéditas. O maior produtor e DJ de funk do mundo reúne os maiores clássicos do gênero, todos produzidos por ele nas vozes de Mr. Catra, Sapão e Bonde do Tigrão, na compilação histórica “Dennis das Antigas”. O primeiro volume do álbum “Dennis das Antigas”, lançado nessa sexta-feira já está disponível em todas as plataformas digitais.



O novo trabalho é a soma de hit atrás de hit, que faz parte de sua história, com números que impressionam. Atualmente, no Spotify, o produtor tem mais de 1,7 milhão de seguidores e 5,5 milhões de ouvintes mensais espalhados por Brasil, Portugal, Estados Unidos, Argentina e outros países da América e Europa. Três hits ultrapassaram 100 milhões de acessos: “Só Você”, com MC G15, “Agora É Tudo Meu”, ao lado de Kevinho, e “Medley da Gaiola”, com Kevin O Chris. No YouTube, onde tem 3,82 milhões de inscritos, lideram em acessos os clipes “Te Prometo”, com Don Juan (mais de 144 mi de views) e “Malandramente”, com os MCs Nandinho e Nego Bam (100 mi). Dennis também é sucesso no Instagram (mais de 3,4 milhões de seguidores), Facebook (2,2 mi), Twitter (327 mil) e TikTok (780 mil).



Aliás, foi no TikTok onde surgiu o embrião de “Dennis das Antigas”. “O projeto nasceu durante a pandemia, em uma brincadeira com a minha filha, ‘Dennis das antigas check’, para as pessoas começarem a saber as músicas das quais eu fiz parte produzindo e compondo”, diz o músico, que selecionou para a coletânea os maiores clássicos do funk e alguns hits nunca disponibilizados nas plataformas digitais (confira abaixo as 15 faixas do primeiro volume da compilação).



“Resolvi reunir em volumes para a galera identificar as músicas que com certeza fazem parte não só da minha história, mas da vida de muitos que já curtiam o meu som e não sabiam quem eu era na época, depois passaram a me conhecer e ainda ficaram sem saber que já tinham me curtido anos atrás. O Volume 1 sai agora. O Volume 2 está previsto para sair antes do Natal. Todas estão remasterizadas e algumas não estavam na plataformas e vamos disponibilizar através dessa compilação. Estou muito feliz, muito animado”, comemora Dennis.