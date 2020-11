Moacyr Luz e Samba do Trabalhador Marluci Martins

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 09:31

Rio - O Samba do Trabalhador, tradicional roda de samba que acontece toda segunda-feira no Andaraí, voltou a ser suspensa por conta da pandemia de coronavírus. A roda de samba havia sido retomada no dia 19 de outubro. Desde então, foram seis edições respeitando as medidas sanitárias, em um novo formato, com um terço da capacidade reduzida.

Moacyr Luz, que é o líder da roda de samba, anunciou a suspensão no Instagram. "Devido o aumento dos casos de covid-19, hoje não tem Samba do Trabalhador. Fiquem ligados para acompanhar a nossa volta. Obrigado pela compreensão", escreveu.