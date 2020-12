Sozinha, Maraisa curte praia no Rio

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, esteve em uma praia da Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira. A cantora estava sozinha e aproveitou o forte sol do Rio para se refrescar no mar. Enquanto esteve no local, Maraisa mostrou sua boa forma de biquíni e até meditou um pouco.

"A marquinha vem. De duas, uma. Ou eu consigo a marquinha, ou eu pego uma insolação mesmo. Tem dez dias que eu to tentando tirar a marca do top da corrida", escreveu a cantora no Twitter.