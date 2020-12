Por Juliana Pimenta

Publicado 02/12/2020 00:00

Representação nacional de alegria, resiliência e, claro, aglomeração, o samba é objeto de desejo da maioria dos "quarentenados" nessa pandemia. E hoje, no Dia Nacional do Samba, a comemoração precisa ser bem diferente. Mas, para a data não passar em branco, reunimos nomes do samba e do pagode para dizer suas principais lembranças do ritmo e homenagear essa parte tão importante para a cultura do país.

Pretinho da Serrinha

"Minha primeira lembrança relacionada ao samba é meu primeiro repique de mão, que minha mãe me deu! O samba me deu tudo que tenho hoje, e eu não estou falando só bens materiais. O samba me deu amigos, compadres e irmãos pra vida inteira"

Thiaguinho

"O samba sempre esteve na minha vida. Faz parte de quem eu sou. Desde pequeno, ainda em Ponta Porã, eu já sonhava em cantar e viver de samba. E eu acho que o samba está na vida de todo brasileiro também. É uma parte importantíssima da cultura nacional. Nós nos reconhecemos no samba e vemos a nossa vida e nossa realidade retratadas nele"

Tiee

"Sou filho de um compositor de sambas-enredo. Desde que me entendo por gente minha casa era recheada de compositores criativos, bem humorados e talentosos batucando na mesa e cantando seus lindíssimos sambas; comendo a comida saborosa e 'pesada' (mocotó, dobradinha, feijoada) preparada pela minha mãe... foi assim que eu cresci: dentro do samba. O samba bem escrito nos ensina sobre a vida, faz sorrir e é, indiscutivelmente, parte cultural do nosso povo. Muitos torcem o nariz, mas mesmo os que dizem não gostar dessa maravilha rítmica não negam sua importância na história"

Júlio (Vou Pro Sereno)

"A primeira memória relacionada ao samba é de minha mãe e meus tios ouvindo os antigos LPs com os grandes nomes daquela época, como Jamelão, Neguinho da Beija-Flor, Almir Guineto, Alcione, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e outros tantos. O samba é o divisor de águas na nossa vida, além de ser o nosso meio de sustentar nossa família e o que nos tornou cidadãos. É o ritmo que toca nossos corações!!"

Matheuzinho (Di Propósito)

"Nossas primeiras memórias são as nossas primeiras apresentações, ainda na época de escola. Quando se monta um grupo de pagode, com todo mundo aprendendo a tocar ainda, tudo que se quer é um espaço para poder fazer um som. Então, nossas primeiras memórias são esses shows que fazíamos sem compromisso nenhum, uma verdadeira reunião de amigos. Nunca imaginaríamos que daria no que deu. O samba é o estilo que mostra a cara do Brasil pro mundo inteiro. Temos muito orgulho de fazer parte desse segmento que, felizmente, está retomando o espaço de destaque que merece! E a importância dele para nós do grupo é surreal. É o que nos move!"

Caramelo (Turma do Pagode)

"Na sexta ou sétima série, uma colega de sala me pediu uma fita cassete do Negritude Junior de amigo secreto. Eu não tinha nenhum contato com o ritmo e a partir daí me interessei pelo gênero e comecei a pesquisar. Até que cheguei numa dupla chamada Arlindo Cruz e Sombrinha. E esses caras fizeram eu me apaixonar pelo samba. É um ritmo nacional, é um patrimônio do brasileiro. Até para quem não gosta de samba, a gente tem isso como referência do país"

Ana Clara

"O samba está presente na minha vida desde que eu sou super novinha. As primeiras memórias que eu tenho é ainda bem pequena, com 4 ou 5 anos, e meu pai reunindo os amigos para confraternizar e fazer roda de samba. Eu já adorava, vivia batucando e queria participar. Eu acho que o samba é um ritmo extremamente brasileiro e diz muito da nossa cultura. Eu acho até que deveria tocar muito mais e estar mais presente na vida das pessoas, porque fala muito da nossa terra. E para mim, o samba é a minha vida. É o ar que eu respiro"

Guga Nandes

"Minha primeira memória do samba é na minha infância, no intervalo ou na sala de aula. Eu e meus colegas sempre ficávamos batucando na mesa e cantando algum samba que gostávamos. O samba é muito rico e importante culturalmente, trazendo as influências africanas através do batuque, ritmo e etc"

Paulinho Felix, do Grupo Menos é Mais

"Minha primeira memória relacionada ao samba foi quando minha mãe me deu meu primeiro cavaquinho quando eu tinha 7 anos. Era aquele cavaquinho de brinquedo, de plástico, e ela me levou na ARUC, uma escola de samba tradicional em Brasília. E esse foi meu primeiro contato direto com a música. E, para a história, o samba virou um elemento. Quando você fala de brasileiro você já associa logo ao samba e ao futebol. Mas o samba é importante para a disseminação e resistência da cultura negra do Brasil. Por mais que o samba agregue todas as raças, é ele que que traz essa bagagem de resistência negra no país"