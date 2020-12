Virgínia Fonseca exibe barriga chapada aos três meses de gravidez Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 07:23 | Atualizado 02/12/2020 07:28

Rio - A influenciadora digital Virgínia Fonseca postou no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que aparece na piscina. Virgínia está no terceiro mês de gestação. Ela está esperando uma menina, que vai se chamar Alice. A bebê é a primeira filha dela com o cantor sertanejo Zé Felipe.

fotogaleria

Publicidade

"Tercinha hoje foi difícilll (contém ironia)", escreveu Virgínia na legenda da foto, em que aparece de biquíni ostentando uma barriga pra lá de chapada. "Seu bebê deve estar na minha barriga kkkkk", se impressionou uma fã. "Acho que estão na minha e pelo tamanho são gêmeos", brincou outra seguidora.