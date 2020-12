Andressa Urach ganha rosa do namorado: ’Homem de Deus’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 07:41 | Atualizado 02/12/2020 08:27

Rio - Andressa Urach mostrou a seus seguidores do Instagram que ganhou uma rosa vermelha nesta terça-feira. Ela contou que a flor foi presente de seu namorado, cuja identidade ela ainda não pretende revelar. Em entrevista recente a colunista Fabia Oliveira, Urach mentiu que não estava namorando.

"Estou aqui de banho tomado, maquiada, cheirosa e arrumadinha para esperar o meu noivo. Se cuida, faz a sua unha, o seu bronze. Se cuida pra você em primeiro lugar e depois para o seu futuro marido. Fica a minha dica pra vocês", disse a modelo na noite desta terça-feira.

"Gente, você ser noiva de um homem de Deus é diferente. Olha que coisa mais linda. Por isso que você precisa escolher um homem de Deus. Porque aí você vai ser tratada como uma princesa", completou a modelo ao mostrar a rosa que ganhou de presente.

Como apareceu maquiada, Andressa contou que alguns religiosos a criticaram. "Ela perdeu o brilho do espírito santo", disse Andressa sobre as críticas. "O problema está na pessoa. Não na gente. O espírito de Deus é a gente ter paz dentro da gente. Quando você tem um relacionamento, você tem que ser bonita. Você tem que ser gostosa para o seu marido. Lógico que eu não colocaria essa roupa para sair na rua. Eu sairia mais comportadinha. As vezes você tem mania de ficar em casa toda mal arrumada, de roupão. Aí seu marido está procurando fora porque você não dá assistência em casa".