Rafaela Mandelli e a filha, Catarina Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 09:24

Rio - Rafaela Mandelli, de 41 anos, postou uma foto com sua filha Catarina, de 15, e surpreendeu seus seguidores pela semelhança entre as duas. Catarina é fruto do extinto casamento de Rafaela com o ator Marcelo Serrado. "Nós", escreveu a atriz na legenda da foto.

"São irmãs?", perguntou uma seguidora. "Uau", disse a atriz Nathalia Dill. Alinne Moraes também deixou seu carinho para as duas e mandou dois corações. "Ei, como assim? Ela é sua filha ou sua irmã?", perguntou um seguidor. "Chuva de lindeza", elogiou um admirador.