TUDO BEM NO NATAL QUE VEM DESIREE DO VALLE/NETFLIX

Por Nathalia Duarte

Publicado 03/12/2020 07:00

Esse é “pa ver” - e se divertir. O novo filme de Natal da Netflix, “Tudo Bem no Natal que Vem”, estrelado por Leandro Hassum, estreia hoje no serviço de streaming e traz para o público o melhor do Natal brasileiro: muitas piadas que só os encontros de família podem proporcionar, muita uva passa e, claro, os principais personagens da noite, o peru e o pavê.



“Acho que o que é bacana do filme é exatamente trazer esse Natal brasileiro. Muita gente vai se identificar, porque toda família tem algum dos personagens que estão no filme. Para nós, quanto atores, as cenas ficam ainda mais empolgantes porque a gente passa por isso nas nossas famílias. Nos identificamos também”, explica o humorista.



Além de Hassum, o filme também conta com Elisa Pinheiro, Miguel Rômulo e Arianne Botelho no elenco. A produção narra a história de Jorge, vivido pelo humorista, um pai de família que odeia o Natal por fazer aniversário na mesma data e nunca conseguir comemorar. Após levar um tombo no dia 24 de dezembro, Jorge passa os próximos anos acordando na véspera de Natal, sem lembrar de nada do que aconteceu nos outros 365 dias e tendo que lidar com as consequências de tudo o que seu “outro eu” fez. Gravado em dezembro do ano passado, o filme estreia em um contexto mundial completamente diferente. Para os atores, esse momento só aumentou a importância do filme.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/W6nIRxz6RVE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



“A mensagem do filme se intensifica ainda mais com esse momento que a gente está vivendo. É muito simbólico. Todos nós somos engolidos por uma rotina louca, de não prestar atenção, de não conversar, não estar juntos”, conta Arianne. “Todos nós já estivemos no lugar de não ver o ano passar. Veio esse ano de 2020 e a gente foi forçado a conviver mais em família. Com isso, ficou mais evidente a importância que a gente tem que dar para as coisas mais próximas”, completa Hassum.



Essa é a primeira produção de Natal brasileira realizada pela Netflix. Para os atores, é uma oportunidade de mostrar para mais de 190 países como é o jeitinho brasileiro de comemorar a data.



“É uma carência que eu não tinha me dado conta que existia. Eu só percebi realmente que as nossas referências eram muito distantes quando a minha filha de 4 anos perguntou se ia começar a nevar porque o Natal estava chegando. Nosso filme vai ter uma função de representar o nosso Natal para a gente e, também, de levar nossas referências para os países onde ele será exibido. É uma novidade que tem uma função bem importante”, aponta Elisa Pinheiro, que vive Laura, esposa de Hassum no longa. “É muito importante a gente levar para outros lugares como é a cara do nosso Natal, com brigas, amor, com uva passa, especial de fim de ano do Rei. A gente quer mandar essa mensagem e sair do estereótipo que existe de representação de Natal”, completa Miguel.