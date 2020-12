Ludmilla e Brunna Gonçalves postam cliques sensuais nas Maldivas Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 15:42 | Atualizado 02/12/2020 18:40

Ludmilla e Brunna Gonçalves estão aproveitando uma Lua de Mel nas Maldivas. Nas redes sociais, Brunna postou alguns cliques do casal que fizeram a temperatura do feed subir.

fotogaleria

Nas imagens, elas estão com o biquíni combinando e bem agarradinhas à beira da piscina. "Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria viver isso! Eu to vivendo os melhores dias da minha vida e que seja sempre assim ao seu lado! Mais um sonho meu que você realiza, você não sabe o quão feliz você me faz! Te amo minha bebê pirracenta".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNNA GONCALVES OLIVEIRA (@brunnagoncalves)

O casal está hospedado em um hotel de luxo com diárias de até R$ 17 mil. A mãe de Ludmilla, Silvana, e amigos também estão curtindo a viagem.