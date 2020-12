Morre o ator Hugh Keays-Byrne, vilão do primeiro da saga 'Mad Max' Reprodução

Por iG

Publicado 02/12/2020 17:54

Morreu nesta quarta-feira (02), o ator australiano Hugh Keays-Byrne, que interpretou o vilão do primeiro "Mad Max", Toecutter, e voltou como Immortan Joe,no mais recente filme da franquia "Mad Max: Estrada da Fúria". A causa da morte ainda não foi revelada.



Quem deu a notícia foi o cineasta inglês-australiano Brian Trenchard-Smith, no Facebook: "Estou triste em informar que nosso amigo Hugh Keays-Byrne faleceu ontem no hospital. Um ex-ator da Royal Shakespeare Company que se estabeleceu na Austrália co-estrelou meu filme 'Man From Hong Kong' e alcançou reconhecimento mundial como Toecutter em Mad Max, e Immortan Joe em Mad Max-Fury Road. Esta foto reflete o senso de humor inato que ele trouxe não apenas para o meu filme, mas para todas as produções em que trabalhou. Ele foi um ótimo ator e um bom amigo para Margaret [esposa de Brian] e para mim por 46 anos.", disse o artista na publicação.



Outro colega de Hugh se manifestou nas redes, o diretor Ted Geoghegan falou sobre o amigo em seu Twitter: "Hugh Keays-Byrne, um herói anônimo do cinema australiano, faleceu aos 73 anos. Estou continuamente chocado por ele interpretar Toecutter, o antagonista central de MAD MAX, de 1979, e Immortan Joe, o antagonista central MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA. Obrigado por todo o entretenimento, senhor".