Por O Dia

Publicado 02/12/2020 18:58

Flay usou as redes sociais para divulgar uma mega live que fará no YouTube para o lançamento da música "Dois Vagabundos", em parceria com Lucas Lucco.



No Instagram, a cantora fez um vídeo imitando a chamada do BBB e divulgou que a live durará 24h. De meio dia desta quinta-feira, até meio dia de sexta, os fãs poderão acompanhar a rotina da cantora em dia de lançamento, além de um luau com pocket show e convidados especiais. Nomes como Boca Rosa e Cinthia Cruz estão entre os que aparecerão na mega live de Flay.

