Por Filipe Pavão*

Publicado 08/12/2020 07:00

Rio - Filme com direito a Papai Noel, neve, aventura e bastante diversão é o desejo de toda criança – e dos adultos também – nas festas de fim de ano. Se o longa for brasileiro, melhor ainda. “10 Horas Para o Natal”, primeira produção nacional a chegar nas salas de cinema em 2020, reúne tudo isso e muito mais. Em exibição desde a última quinta-feira, o longa traz o lúdico e a emoção para toda a família em um ano tão complicado.

“A gente filmou no ano passado e não imaginava o que poderia acontecer, mas o filme fala de valores universais, como solidariedade e respeito, que são importantes nesse ano difícil em que a gente esteve longe dos amigos e dos familiares. Muitas ficharam caíram sobre o quanto são importantes as relações e o contato presencial. O filme chega na hora certa para coroar esses sentimentos que ficaram mais evidentes”, destaca o ator Luís Lobianco, protagonista do filme.

Na história, as crianças Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) estão cansados de passar o Natal na casa entediante da tia-avó e fariam tudo para ter de volta a alegria da festa que era organizada pelos pais, Marcos Henrique (Lobianco) e Sonia (Karina Ramil), antes de se separarem. Para realizar esse sonho, as crianças de 11, 9 e 7 anos decidem ir à luta sozinhos para produzir a ceia perfeita e unir os pais, mas eles só possuem dez horas para o banquete. É nesse momento que as aventuras acontecem!

“Além da fantasia, o filme discute o papel do homem na sociedade e mostra o que, em especial, as mulheres estão exigindo hoje: que os homens assumam as suas responsabilidades de pais. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, as mulheres têm de dar conta da casa toda. O meu personagem passa por essa transformação, é um cara super acomodado que, na hora, entende o apelo dos filhos e cai essa ficha, que ele precisa ter responsabilidade também”, destaca Lobianco.

Trabalho divertido e em equipe

O tempo é o grande antagonista dessa fantasia que se passa em um Natal atípico e com temperaturas amenas em São Paulo. Com muita ação e aventura, Lobianco diz ter realizado um desejo antigo de gravar uma produção natalina no Brasil.

“Filmar essa correria com as crianças em plena 25 de Março, em São Paulo, foi muito divertido e virei criança também. Nunca imaginei que eu ia fazer um filme assim porque eles são sempre americanos ou ingleses. Teve até neve, sabe?”, revela o ator, que diz ter se sentido em casa nas gravações: “Tive a sorte de ter companheiros muito profissionais. As crianças queriam brincar o tempo todo. Morro de saudade delas e da Karina, uma amiga talentosa que já vem desde o Porta dos Fundos”.

Entretenimento com segurança

Apesar de ter trabalhado remotamente na quarentena, Lobianco foi diagnosticado com covid-19, mas ficou assintomático. O ator acredita que as pessoas devem se divertir com consciência e não perder os cuidados com a proteção em relação ao vírus, como usar máscara, álcool em gel e evitar aglomeração.

“As pessoas devem sair se elas se sentirem confortáveis e precisam exigir entretenimento com segurança, além de usar máscara. Eu, por exemplo, fiquei assintomático e os médicos falaram que foi por sempre me cuidar e, provavelmente, ter contato com uma carga pequena do vírus”, ressalta Lobianco, que também divulga o filme “Carlinhos e Carlão”, do Amazon Prime Video, e a oitava temporada da série “Vai Que Cola, do Multishow.

