Publicado 03/12/2020 16:04 | Atualizado 03/12/2020 17:28

Xamã lançou, nesta quinta-feira, a música "Câncer", em parceria com Luísa Sonza. O feat é o segundo single do álbum "Zodíaco", que tem lançamento previsto para o dia 14 deste mês.

Assim como em “Escorpião”, música lançada com Agnes Nunes, toda atmosfera do clipe foi criada para fazer referência ao signo. Agora com “Câncer”, o diretor Guilherme Brehm incorporou muita água, frutas e outros elementos do signo para ilustrar as nuances de um amor tipicamente canceriano - aquele capaz de cuidar até mesmo de quem chega de repente