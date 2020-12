Gusttavo Lima fotos Divulgação

Por Juliana Pimenta

Publicado 04/12/2020 07:00

Rio - Assim como nos meses anteriores, dezembro chega com uma grande programação em seu primeiro fim de semana. O grande destaque são para as peças de teatro que, em nova configuração, voltam a ser exibidas nos palcos, mas também com transmissão online. Prova disso é a Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis, a FITA, que exibe hoje, às 19h e de graça, o espetáculo 'A Lista', estrelado por Lilia Cabral e a filha Giulia Bertolli.

Mas também não faltam opções para a criançada. Amanhã, o Sesc Rio exibe gratuitamente, às 11h no Youtube, o espetáculo 'Ristorante Pastelão Delivery'.



E ainda tem programa para os fãs de música. Baby do Brasil faz show hoje, às 22h, no Vivo Rio. E, no domingo, Alceu Valença se apresenta com a Orquestra Ouro Preto no Youtube.



A programação do samba também tá de pé. No domingão, tem feijoada na Quadra da Portelinha, com participação de Dudu Nobre, e no Renascença. E, mesmo com a diversão garantida, é bom lembrar da importância do uso de máscara, da limpeza das mãos e da necessidade de evitar aglomerações.

Programação

>> Sexta



Peça 'Onde Moram Os Livros - Bibliotecas do Brasil', às 14h - Casa de Cultura Laura Alvim (Gratuito)

Peça 'A Lista', com Lilia Cabral e Giulia Bertolli, às 19h - canal da Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis (FITA) no Youtube

Live Gusttavo Lima e Bruno & Marrone, às 20h - Youtube

Show Baby do Brasil, às 22h - no Vivo Rio (Ingressos: Camarote A R$ 260,00; Camarote B R$ 200,00; Camarote C R$ 120,00; Frisa R$ 150,00; Setor 1 R$ 250,00; Setor 2 R$ 150,00 e Setor 3 R$ 120,00)



>> Sábado



Peça 'Ristorante Pastelão Delivery', às 11h - no Youtube do Sesc Rio

Live Virada SP (com Ana Cañas e Karol Conka), a partir das 16h - Plataforma Cultura em Casa

Live Resenha do Funk: Clássicos dos Bailes, às 14h - no Youtube do Impacto Eventos JF

Live Literária com a Vila com Antonio Fagundes, às 16h - Instagram @livrariadavila

Peça O Pescador e a Estrela, às 16h - CCBB (Ingressos: R$ 30)

Peça 'Nesta Data Querida', às 17h - Via Zoom Teatro Petra Gold (Ingressos: R$ 20)

Live Matheus e Kauan (VillaMix – O Próximo Nº 1), às 20h - no Youtube



>> Domingo



Samba da Porta Pequena com Dudu Nobre, a partir das 12h - Quadra da Portelinha, antiga sede da Portela (Ingressos: R$ 20 com feijoada liberada até às 14h)

Última Feijoada do Ano do Renascença, a partir das 13h - Renascença Clube (Ingressos: R$ 25)

Peça 'O Pescador e a Estrela', às 16h - CCBB (Ingressos: R$ 30)

Peça 'Hora da Diversão', às 16h - Youtube da Fundação ArcelorMittal

Peça 'Nesta Data Querida', às 17h - Via Zoom Teatro Petra Gold (Ingressos: R$ 20)

Peça 'O Natal de Sol e Lua', às 18h - Teatro Miguel Falabella (Ingressos: R$ 60)

Live Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto, às 19h - Youtube Orquestra Ouro Preto

Peça 'O Pior de Mim', com Maitê Proença, às 19h - canal da Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis (FITA) no Youtube