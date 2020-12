Flay e Lucas Lucco em Dois Vagabundos Divulgação

04/12/2020

Depois de muita divulgação, Flay e Luccas Lucco lançam clipe de “Dois Vagabundos”, nesta sexta-feira. A super produção com o mood retrô conta a historia de um casal que termina o relacionamento mas ainda gosta de ficar junto. Quem nunca, né? Com participações especiais, romance, humor e sensualidade, Flay coloca no mundo mais um trabalho da sua carreira solo, assinando a co-direção e roteiro do clipe.

Nas cenas, Flay traz ainda o famoso sutiã cone usado pela Madonna nos anos 90, e evidência o poder e liberdade da mulher. Toda a divulgação desse single foi inspirada em momentos icônicos do mundo do entretenimento, e adaptados pelo olhar artístico da cantora.

O single é um sertanejo urbano que promete conquistar o público dos cantores e já está disponível em todas as plataformas digitais.