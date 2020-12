Por iG

Nesta sexta-feira, o ator Cauã Reymond revelou uma curiosidade sobre os bastidores da novela Um Lugar ao Sol, que substituirá Amor de Mãe na TV Globo. Ele contou ao público sobre a técnica inusitada usada pela equipe técnica para viver gêmeos na telinha.

Em um papo ao lado de Christiane Torloni e Tony Ramos na CCXP Worlds , ele contou que está contracenando com uma bola verde. “Tenho um dublê, mas estou contracenando com uma bola verde. Eu converso com ela”, afirma o ator.Essa não é a primeira vez que ele vive irmãos gêmeos na ficção. Em 2017, ele interpretou Omar e Yaqub, protagonistas da minissérie "Dois Irmãos". “Esses dois irmãos ficam juntos durante uma parte [da trama] e depois um ia para outro país, eles nutriam um ódio profundo um pelo outro até o fim. Agora vivo uma situação diferente, com personalidades antagônicas”, conta o ator.Além de conversar com a bola verde, Cauã conta como é usar a tecnologia a seu favor no momento das gravações e afirma que, mesmo com as facilidades, os desafios ainda existem, “como contracenar com você mesmo, ouvir a voz do outro gêmeo que você gravou”.“Às vezes você trabalha com delay, às vezes profundamente com sua imaginação. Eu tô encarando esse desafio bem humorado, sempre fazendo o meu melhor e curioso para ver como vai ser o resultado”, diz.Cauã também revelou ao público como é gravar uma novela em tempos de Covid-19. Ele afirma que faz cerca de três testes por semana e que muitas das cenas estão sendo gravadas no estúdio. Como não podemos ir até muitas locações a gente vai usar a tela azul, o cromaqui”, conta.Cauã Reymond vai viver os irmãos Renato, criado por uma família rica, e Mateus, que viveu em um orfanato. Com texto de Lícia Manzo, também estão no elenco Marieta Severo, Andréia Horta, Alinne Moraes (ex do ator na vida real), Denise Fraga, Marcos Caruso, Regina Braga, Maria Flor e Daniel Dantas.